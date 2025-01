Empoli d'oro: Sofia Tonelli della Saltavanti è campionessa italiana

Venerdì 6 dicembre, per il secondo anno consecutivo Sofia Tonelli, ginnasta empolese della Saltavanti-Empoli, si è laureata Campionessa Italiana Gold Senior1 della Federazione GinnasticaD’Italia, confermandosi come la miglior atleta della sua categoria.

Tutt’altro che facile conquistare per due anni di seguito il gradino più alto del podio: questa volta a Fermo, nelle Marche, dopo una gara addirittura sporcata da una caduta all’uscita delle parallele asimmetriche. A dimostrazione che, oltretutto, Tonelli aveva anche un certo margine: tant’è che la conseguente penalità di un punto non ha affatto compromesso il massimo risultato.

È stato proprio questo l’esordio della competizione: parallele, errore in uscita ma da un ottimo esercizio, riconosciuto con un discreto punteggio. Bella invece la prova alla trave, dove seppur semplificando qualche passaggio, ottiene un punteggio molto alto. Con altrettanta sicurezza esegue il corpo libero (con la nuovissima ed originale coreografia ispirata dalla musica “Lock and key”), dove la nota finale è eccellente. Si chiude al volteggio, con due salti meravigliosi, che le consegnano indubitabilmente il secondo scettro di regina d’Italia Senior1.

I punteggi ottenuti le fanno conquistare, inoltre, l’ammissione a tutte e 4 le finali per attrezzo (portandola in pratica a dover ripetere un’intera gara) in programma due giorni dopo: Sofia ha la possibilità di ottenere altri podi ed è quello che ha tutta l’intenzione di fare, nella fame di conferme di ciò che ormai la diciassettenne è cosciente di poter ottenere.

È medaglia d’oro a volteggio e parallele, argento al corpo libero. Non alla trave, a causa di una caduta. Ma senza assolutamente niente da poter recriminare a se stessa, specie considerando che stava venendo da un periodo di alcune problematiche fisiche.

Dietro questo straordinario risultato ci sono innanzitutto i sacrifici, la passione ed il sudore e la scelta di vita di questa giovane ragazza che da due anni e mezzo, vive allenandosi e studiando presso l’Accademia Internazionale di ginnastica artistica femminile di Brescia, insieme a quelle “Fate” che tanto orgoglio ci hanno regalato nelle ultime Olimpiadi di Parigi; quindi alla competenza di quei tecnici nazionali, al contributo della FGI, al sostegno della famiglia di Sofia e della Società Saltavanti-Empoli che sempre ha creduto e tanto ancora crede in lei, seguendola costantemente, in particolar modo nella figura dell’istruttrice Silvia Ulivieri.

