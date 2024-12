Rapinano giovane, ma si spruzzano spray urticante in faccia: telecamere riprendono mentre si sciacquano viso

Due ragazzi di 17 e 16 anni, residenti a Siena, sono stati denunciati per tentata rapina dopo aver cercato di rapinare un giovane in centro, ma si sono spruzzati accidentalmente lo spray al peperoncino in faccia invece di colpire la vittima. I minori avevano cercato di sottrarre lo zaino alla vittima, che è riuscita a scappare e rifugiarsi in una casa. La polizia ha ricostruito l'accaduto grazie alle telecamere di sorveglianza e ha notato che i due si erano poi lavati il viso in una fontanina.

Notizie correlate