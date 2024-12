Caso Scieri, condanna confermata per Zabara e Panella: pene ridotte

Confermata la condanna, ma pene ridotte. La corte d'assise d'appello di Firenze si è espressa su Alessandro Panella e Luigi Zabara, i due ex caporali condannati già in primo grado per omicidio volontario. Il caso è quello di Emanuele Scieri, 26enne allievo paracadutista siciliano venne trovato morto all'interno della caserma Gamerra a Pisa il 16 agosto 1999.

In primo grado Panella era stato condannato a 26 anni: adesso la condanna è a 22. Zabara è condannato a 9 anni, 9 mesi e 10 giorni (in primo grado 18 anni). Confermate le provvisionali dei danni per la famiglia. I due imputati si sono sempre dichiarati innocenti. I legali faranno ricorso.

Tempo addietro era stato invece assolto in primo e secondo grado Andrea Antico, ex commilitone di Scieri, che aveva chiesto il rito abbreviato.

