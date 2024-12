A scuola di legalità con l'Arma, non diventare come... Pinocchio!...

Nella mattinata del 12 dicembre 2024, tre classi quinte elementari (complessivi 60 alunni accompagnati da 4 docenti) dell’Istituto Comprensivo “Michelangelo Buonarroti” della frazione di Ponte a Egola del Comune di San Miniato (PI), hanno visitato la Mostra “Pinocchio e i Carabinieri: un binomio indissolubile celebrato dall’arte contemporanea”, inaugurata il 5 dicembre u.s. a Palazzo Grifoni, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato (PI).

Al termine della visita il Comandante della Stazione di San Miniato, Lgt C.S. Alfieri Giovanni e il Comandante interinale della Stazione di Ponte a Egola, Brigadiere Fuso Alessandro, hanno tenuto un incontro con i giovani alunni sul tema della “Cultura della legalità”.

I due Comandanti prendendo spunto dal famoso racconto di Carlo Collodi e dalla figura del personaggio di Pinocchio, “burattino”/bambino, “discolo” e un po' “indisciplinato”, attraverso un linguaggio semplice e con esempi concreti, attagliati alla fascia di età degli interlocutori, hanno affrontato il concetto di “legalità”, inteso come rispetto quotidiano delle regole, anche le più basilari, del vivere “civile” necessarie per non ritrovarsi coinvolti in episodi simili a quelli vissuti dal famoso burattino ed essere nel prossimo futuro, sottolineando l’importanza del rispetto verso i compagni e gli insegnanti e della cosa pubblica, per poi affrontare “argomenti” più specifici e delicati quali il “Bullismo”, l’uso consapevole dei “Social” e quindi il “cyberbullismo”.

I Comandanti di Stazione hanno spiegato ai giovani interlocutori l’importanza di prevenire certi comportamenti “scorretti” (a volte sottovalutati dai giovani che si sentono “protetti” dallo schermo) per evitare conseguenze, anche molto gravi e come avvicinarsi e quindi come usare in modo intelligente le varie piattaforme.

I ragazzi hanno partecipato con grande interesse agli incontri, rivolgendo diverse domande ai due militari presenti.

Fonte: Ufficio stampa

