Auto in sosta selvaggia blocca il bus, linea 3+ di Pisa ferma un'ora

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare la sussistenza dei presupposti per denunciare per interruzione di pubblico servizio il/la proprietario/a che stamani mattina a Pisa ha bloccato per circa un’ora il servizio di trasporto pubblico.

È accaduto alle ore 10,50 in via Santi Efisio e Potito, dove un’auto parcheggiata in sosta selvaggia ha impedito il transito del bus tpl della Linea 3+ per circa un’ora.

Solo poco prima delle 12,00, dopo l’intervento della Polizia Municipale, l’auto è stata spostata e il servizio di trasporto pubblico del bus “at” è potuto riprendere, tuttavia con gravi ripercussioni sua sulla corsa specifica che sulle altre corse che dovevano transitare da quella zona.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate