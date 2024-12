Weekend di solidarietà a Firenze: Parco degli animali aperto e sfilata di moto con la Babbonatalata

Sarà un fine settimana all’insegna della solidarietà con il parco degli animali aperto e la Babbonatalata di beneficenza per le strade della città.

La Babbonatalata, organizzata dall’Associazione Culturale Classic Special Firenze, è l’appuntamento di beneficenza arrivato alla nona edizione, che domenica vedrà sfilare per le vie della città tanti Babbi Natale a bordo delle moto per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore di Caritas, Helios ODV, ADMO Firenze, Associazione AlpaHa Onlus e Parco degli Animali.

La manifestazione

La Babbonatalata Classic Special Firenze (CSF) nasce nel 2015 quando un gruppo di amici legati dalla passione per le motociclette, oggi membri dell’Associazione Culturale Classic Special Firenze, decisero di promuovere una manifestazione nella Città di Firenze volta ad aiutare - tramite una raccolta fondi - alcune associazioni che operavano attivamente sul territorio fiorentino e, al contempo, sensibilizzare sugli importanti temi sociali promossi dalle stesse. In quell’occasione ci furono una quarantina di moto e sessanta Babbi Natale, numeri man mano cresciuti fino ad arrivare ad oggi con centinaia di motociclisti.

Per l'edizione 2024 della Babbonatalata è stato istituito un unico punto di raccolta del materiale attivo nella giornata del 14 dicembre in piazza Ferrucci dalle 10 alle 18. Chiunque volesse partecipare, è invitato a fare una donazione per le associazioni promosse i cui riferimenti sono disponibili sul sito del Classic Special Firenze.

La Babbonatalata vede la partenza domenica 15 dicembre alle ore 9 nell’area pedonale di piazza del Carmine dove sarà ancora possibile, per chi non ha potuto il giorno precedente, portare doni per le realtà coinvolte.

Molto partecipata negli anni passati e per questo confermata anche quest’anno è l’apertura straordinaria questo weekend del Parco degli animali che sabato 14 dicembre dalle 9 alle 16 e domenica 15 dicembre dalle 9 alle 13 è aperto alle visite per farsi conoscere dai fiorentini e per dare la possibilità a tutti di portare doni agli animali da mettere sotto il grande albero allestito all’interno. Anche la babbonatatalata, domenica mattina, farà tappa al parco degli animali a portare i doni raccolti.

Le dichiarazioni

“Con l’occasione della festa dei doni e della babbonatalata – ha detto la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani – si può visitare il parco degli animali e conoscere i cani senza padrone che qui sono ospitati. Un momento bello per stare vicino agli animali del Parco, il nostro fiore all’occhiello che ogni anno ospita una media di 100 cani anche dei comuni limitrofi e che altrettanti ne riesce a dare in adozione. Invito chi ama gli animali a visitarlo: è una struttura d’avanguardia che raccoglie in media 100 cani l'anno e tanti ne fa adottare ed è un modo per stare vicino ad animali soli e abbandonati”.

“Torna un evento che unisce solidarietà e divertimento e vede lavorare in sinergia tante realtà impegnate a dare una mano alle persone più fragili. – ha detto l’assessore al Welfare Nicola Paulesu - La Babbonatalata Classic special è ormai un appuntamento di rito per la città, sicuramente scenografico, ma soprattutto caratterizzata dalla grande generosità dei suoi protagonisti”.

Il programma

La parata in moto avrà inizio alle 9.30 con l’arrivo a Piazzale Michelangelo intorno alle 10 (dove avverrà la prima consegna a Caritas con la consueta, colorata e chiassosa catena umana) e la conclusione al Parco degli Animali (con la seconda consegna a favore del canile). A seguire il Classic Special Firenze porterà i regali ai ragazzi seguiti dall’Associazione Alpaha Onlus visitando il loro centro.

La festa continuerà con un pranzo (intorno alle 13:30) al Ristorante Vedrai in via di Ugnano il cui ricavato andrà a favore di ADMO e Helios ODV.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita e aperta a tutti; il Classic Special Firenze invita tutti coloro vogliano partecipare, in qualsiasi forma, a prendere tutte le informazioni necessarie sui loro canali di comunicazione:

