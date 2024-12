Il 21 dicembre l'inaugurazione del 'nuovo' Parco Mariambini

Una festa tra le feste di Natale, un modo per riaprire uno spazio troppo spesso bistrattato, dando nuova luce e nuova vita a un'area verde che merita di essere riscoperta dagli empolesi. Sabato 21 dicembre, alle 11.45, sarà l'appuntamento con il taglio del nastro per la riqualificazione del Parco Mariambini, nel centro della città.

Il sindaco Alessio Mantellassi, che tra i primi atti già nell'estate aveva disposto 140mila euro per i lavori necessari per rinnovare la cornice del parco, invita la cittadinanza a questa grande festa in vista del Natale.

"Avevo posto tra i primi atti a inizio del mandato quelli di riqualificare quest'area - commenta il primo cittadino -, vista spesso come insicura, mal tenuta, al di sotto del grande potenziale di cui è disposta. Sabato 21 saremo qui a mostrare gli interventi fatti, molti dei quali già visibili e apprezzati come il muro abbattuto. Sarà veramente una grande festa con diverse sorprese di cui non voglio anticipare niente. Ma ci sono molte cose fatte che nell'insieme danno l'idea di un rinnovamento e di un nuovo corso. La stagione invernale per il momento non ci permette di sfruttare a pieno quest'area ma abbiamo molti progetti in mente per la gestione dalla primavera all'autunno, tra lo sport e la cultura".

COSA È STATO FATTO - Come da progetto, sono stati investiti 140mila euro per molti interventi. Il primo su tutti è il muro in pietra che delimitava tutta via Bisarnella per circa 150 metri, ora sostituito da una recinzione metallica con nuovi ingressi, in modo da rendere visibile e accessibile da fuori l'area. Sono stati realizzati nuovi marciapiedi per delimitare l'area anche esternamente, inoltre è stata potenziata la videosorveglianza con 8 telecamere e 16 nuovi corpi illuminanti per non lasciare zone d'ombra nell'area verde. Infine, è stata ristrutturata la pensilina in legno e riattivata la fontana all'ingresso su via Pievano Rolando. Per la parte del tempo libero, è stata predisposta una rete in acciaio multisportiva (può essere tenuta alta per il volley o bassa per il tennis) nell'area che si affaccia su parcheggio di via Bisarnella.

