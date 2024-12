Il sindaco di Castelfranco in visita nell'Area Chimica Lapi Group

Si rinsalda il legame tra impresa e amministrazioni locali. Ieri, 12 dicembre 2024, il sindaco di Castelfranco di Sotto, Fabio Mini, ha fatto visita all’Area Chimica di Lapi Group che proprio a Castelfranco vede presenti alcuni degli stabilimenti delle sue aziende del settore: FGL International, Figli di Guido Lapi e Toscolapi.

Il Sindaco è stato accolto dal presidente del Gruppo, Roberto Lapi, dal vicepresidente e CEO dell’Area Chimica, Francesco Lapi, dai Managing Director di FGL International e Figli di Guido Lapi, rispettivamente Fabrizio Ugolini e Stefano Pinori.

Gli imprenditori hanno illustrato all’amministratore la storia di oltre 70 anni di Lapi Group, la sua evoluzione a livello industriale e la crescita delle attività nel corso degli anni. Uno sviluppo che è sempre andato di pari passo con le mutazioni del territorio e della società. Un viaggio nel tempo che ha visto molte trasformazioni per arrivare oggi ad essere una realtà imprenditoriale dall’assetto moderno, dinamico ed internazionale.

Mini è stato guidato in un giro in FGL International, azienda produttrice di prodotti chimici ad alto valore aggiunto per le concerie, sia per la fase umida che per la rifinizione; per poi proseguire alla Figli di Guido Lapi, azienda capostipite del Gruppo che ha focalizzato il suo core business negli estratti vegetali e nei prodotti chimici per cuoifici, principalmente tannini vegetali. Infine è stata mostrata una parte della Toscolapi, azienda specializzata nella distribuzione di prodotti chimici di base, ausiliari e solventi per diversi settori industriali

“Siamo da sempre legati al territorio che ci ospita – ha commentato Francesco Lapi durante l’incontro -. Negli anni che hanno visto sviluppare la nostra attività, abbiamo sempre cercato delle forme di restituzione alla comunità del Comprensorio del Cuoio e nello specifico anche di Castelfranco, sostenendo associazioni ed enti benefici, portando progetti nelle scuole, collaborando con gli enti locali per diffondere messaggi positivi e benessere”. “Ringraziamo il Sindaco per la visita e speriamo quindi di poter instaurare un dialogo aperto e future collaborazioni anche con la nuova amministrazione comunale da poco insediata”.

“Questo è un esempio di azienda familiare, storica nel nostro territorio, che è arrivata alla terza generazione – ha commentato il sindaco Mini -. Il Gruppo Lapi, non solo rappresenta un'eccellenza industriale, ma anche un modello imprenditoriale che ha sempre creduto nelle persone che lavorano in azienda. Storicamente il Gruppo Lapi investe sulle persone, anteponendole al mero guadagno, senza dimenticarsi mai di chi lavora con loro. Investire sui lavoratori dell'azienda, significa creare professionalità e far crescere i dipendenti e il territorio. Un modello di sviluppo di impresa che ci rende orgogliosi che insista anche nel nostro comune. In un tempo in cui alle volte le imprese, che adottano modelli di sviluppo più aggressivi, perdono facilmente il contatto con i lavoratori, il Gruppo Lapi è una realtà leader negli ambiti in cui opera, che dimostra che si può essere imprenditori di successo anche mantenendo una dimensione umana e un profondo legame con il territorio”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

