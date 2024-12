L'Use Computer Gross decisa a rialzare la testa

Rialzare subito la testa. E’ questo l’imperativo dell’Use Computer Gross che, dopo due sconfitte consecutive, torna davanti al pubblico di casa. Domenica alle 18 al Pala Sammontana (arbitri Corso di Pisa e Rossetti di Rosignano Marittimo) arrivano i fiorentini del Legnaia per l’ennesimo derby che si preannuncia difficile.

“Domenica affrontiamo un’Olimpia Firenze cambiata rispetto al girone d'andata a partire dalla guida tecnica – spiega coach Luca Valentino – da qualche partita è subentrato un coach al quale ho avuto l'onore di fare da assistente e che per la categoria è un lusso, ovvero Roberto Russo, ed ha inserito un ottimo giocatore come Tonello. Firenze è una squadra che ha buone doti individuali abbinate ad un gioco corale che coinvolge comunque tutti i suoi elementi. Dovremo essere bravi difensivamente a mettere energia su tutti i possessi, controllare i rimbalzi e impostare la partita nei binari che vogliamo noi fin da subito senza nessun calo d'attenzione”.

“In questo momento –prosegue - l'unica cosa da fare è pensare, come fatto ad Arezzo, a noi stessi cercando di mettere in campo la miglior versione possibile. Siamo consci dell'importanza di chiudere bene una settimana che è stato un susseguirsi di problemi ma che, nonostante tutto, la squadra ha provato a sopperire giocando comunque alla pari con due formazioni forti ed in forma come Costone ed Arezzo. Fiducia e determinazione le uniche cose che pretenderò domenica”.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Notizie correlate