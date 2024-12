'Pacchi sospesi' per le famiglie in difficoltà: il cuore solidale di Greve in Chianti

Il desiderio di esprimere vicinanza alle famiglie fragili entra in un pacco e si fa ‘regalo sospeso’. Non solo un atto di gentilezza, ma un segno di amore e generosità per quella fascia della popolazione che un regalo non se lo può permettere.

E’ così che entra in campo il progetto del Comune di Greve in Chianti che porta il nome “Regalo sospeso”, attivato con l'obiettivo di far sentire meno soli i cittadini in difficoltà, come gli anziani che vivono soli o in condizioni di fragilità e rallegrare il Natale dei più piccoli.

“Tutta la nostra umanità in un regalo sospeso - dichiara l’assessore alle Politiche sociali Ilary Scarpelli - un'azione concreta, un intervento solidale volto a strappare un sorriso, a trasmettere umanità e sentimenti positivi alle fasce deboli della popolazione”.

“Contribuire a realizzare il progetto a sostegno delle famiglie e dei bambini più bisognosi è semplice. Il donatore o la donatrice sceglie il regalo, possibilmente entro il 19 dicembre, presso gli esercenti che hanno aderito all’iniziativa – continua l’assessora Scarpelli - lo fa confezionare dal negoziante che avrà cura di specificare l'età di riferimento, se è indicato per giovani o adulti, bambine o bambini, e lo lascia ‘sospeso’ a favore di chi, individuato dai Servizi sociali del Comune, ha bisogno di essere supportato”.

A ritirare i regali e a distribuirli alle famiglie saranno poi i volontari e le volontarie incaricati di effettuare la consegna a domicilio secondo le indicazioni che riceveranno dall’Ufficio Servizi sociali del Comune.

La lista degli esercenti aderenti è disponibile sul sito web del Comune.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate