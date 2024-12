Al Cineplex con due coltelli, su di lui un ordine di carcerazione: arrestato 22enne. Trovata auto rubata 24 ore prima

Nel pomeriggio di giovedi 12 dicembre, gli agenti della polizia locale dell'Unione Valdera, Comando di Pontedera, hanno nuovamente dimostrato il loro impegno e professionalità. È stato rinvenuto e restituito al legittimo proprietario un'autovettura denunciata come rubata circa 24 ore prima proprio nella città di Pontedera. Un intervento rapido ed efficace che sottolinea l'attenzione e la capacità investigativa degli operatori, grazie anche alle ripetute visioni delle telecamere di video sorveglianza presenti sul territorio.

Nella stessa giornata, durante i controlli mirati presso l'area del Cineplex, già teatro di vari episodi di criminalità giovanile nei mesi scorsi, gli agenti hanno individuato un cittadino di nazionalità marocchina di 22 anni, destinatario di un ordine di esecuzione di carcerazione. Durante l'identificazione, il giovane è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico con lame di 18 e 16 centimetri. Gli agenti hanno immediatamente proceduto a notificargli l'ordine di carcerazione presso il Comando di Polizia Locale, sequestrando le armi e denunciandolo per porto abusivo di coltelli ai sensi della Legge 110/1975

A seguito della sospensione della pena dell'ordine di carcerazione, il soggetto veniva rimesso in libertà con denuncia a piede libero. Questo episodio evidenzia il continuo impegno degli agenti per garantire la sicurezza dei cittadini, anche in contesti particolarmente complessi come quello del Cineplex.

Il dirigente della Polizia Locale, Dr. Francesco Frutti, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dai suoi agenti: “Desidero elogiare l'operato del nostro personale, che ancora una volta ha dimostrato competenza e dedizione nel tutelare la sicurezza del territorio e dei nostri concittadini. Episodi come questi testimoniano il valore della presenza costante e vigile della Polizia Locale sul territorio.”

Notizie correlate