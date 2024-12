Cinquantesimo Pubblica Assistenza Santa Croce: festa con libro e nuova ambulanza

Non ci poteva essere modo migliore di una mattinata di grande partecipazione per inaugurare la due giorni di festeggiamenti per il 50° anniversario dalla rifondazione della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno-Ponte a Egola-Staffoli: prima il dibattito sul passato, presente e futuro del volontariato e poi la presentazione sui 124 anni dalla prima fondazione dell’associazione di mutuo soccorso santacrocese, hanno intrattenuto i tanti presenti sul posto all’interno dell’Hub Intercultura accanto alla sede della Pubblica in Largo Bonetti.

Ma andiamo con ordine: dalle 9.45 alle 10.45 – preceduto dai saluti istituzionali dell’amministrazione comunale e del Cesvot - si è tenuto il dibattito sul complesso ma affascinante mondo del volontariato, con gli interventi di: Mariano Falcini (coordinatore Anpas Valdarno Empolese Valdelsa), Marco Remorini (presidente PA Santa Croce), Dimitri Bettini (presidente Anpas Toscana) ed Enrico Sostegni (presidente commissione sanità Regione Toscana); i quattro si sono prestati alle domande del giornalista Marco Sabia, che vertevano sulla prestigiosa storia del volontariato legato alle Pubbliche Assistenze e sulle sfide da affrontare oggi e domani per non soccombere al cambiamento della società attuale. Molto interessante anche la presentazione del libro “La nostra storia. La Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno”, frutto dell’approfondito lavoro dell’autrice Valentina Moschini, che ha risposto alle domande della consigliera dell’associazione, professoressa Carla Zucchi. Una storia nata il 13 settembre 1900 - coi primi gruppi dedicati all’antincendio e all’assistenza infermieristica – e poi passata dagli anni difficili del fascismo, quando l’associazione venne di fatto soppressa. Dal Dopoguerra ai giorni nostri, infine, la rinascita e una crescita costante, sebbene le difficoltà affrontate siano state tante e le sfide all’orizzonte lo saranno altrettanto. All’autrice è stata donata una targa di riconoscimento per la dedizione con cui ha svolto l’accurato lavoro di memoria storica. Il libro è acquistabile dietro donazione recandosi in sede e contiene tanti gustosi aneddoti.

Ma non finisce qui, perchè domani è previsto un altro momento importante per queste “nozze d’oro” della Pubblica santacrocese: la mattina presso la sede alle 10 verrà festeggiata la nuova ambulanza India (quella con l’infermiere a bordo), a disposizione del servizio di emergenza urgenza 112; dopo i saluti istituzionali e la benedizione da parte di don Donato Agostinelli, inaugurazione e classico giro a sirene spiegate per le strade cittadine. La mattinata si concluderà per chi vorrà nei locali del Centro Avis di Staffoli per il pranzo degli auguri di Natale.

Fonte: Pubblica Assistenza Santa Croce sull'Arno ODV

