Furto di orologio al al check in, neanche le telecamere scovano il ladro

Furto di un'orologio di valore ai danni di Michele Salomone, noto giornalista sportivo barese, in Toscana al seguito della trasferta del Bari con il Pisa. L'uomo è rimasto vittima di un furto piuttosto insolito durante il normale controllo di sicurezza. Mentre passava i suoi effetti personali allo scanner, un prezioso orologio Breitling, regalo dei suoi suoceri per le nozze del 1993, è misteriosamente scomparso dalla vaschetta. Nonostante le segnalazioni immediate al personale di sicurezza e la visione delle immagini di sorveglianza, il mistero non è stato ancora risolto. Il giornalista, amareggiato dalla perdita e dalla mancanza di risposte, ha deciso di rendere pubblica la sua disavventura sui social media, lanciando un appello e sollevando interrogativi sulla sicurezza negli aeroporti.

"Mi dicono di stare tranquillo - dice Salomone -, tanto ci sono le immagini di sorveglianza. Ma poi mi dicono che non sono esaustive, che non si vede il mio deposito dell'orologio e mi assicurano che nessuno ha messo le mani nella vaschetta. Chiedo di vedere le immagini. Non si può. Ma le immagini pare non abbiano immortalato neanche i passeggeri, una coppia, che erano dietro di me. Ma come? E se fossero terroristi?".

Al suo rientro a casa il cronista ha presentato denuncia alla stazione dei carabinieri di Bari Principale.

"La storia non finisce qui - ha detto - Non è possibile subire un furto in quello che dovrebbe essere uno dei posti più sicuri al mondo".

