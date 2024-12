Da Certaldo una nuova stella nella pasticceria: Giulia Pilloni vince Bake Off Italia

È Giulia Pilloni, certaldese, la vincitrice della 12esima edizione di Bake Off Italia, talent show dedicato al mondo della pasticceria presentato da Benedetta Parodi su Real Time. Esulta la Toscana e in particolare l'Empolese Valdelsa, terra della neo incoronata Miglior pasticcera amatoriale d'Italia.

Trentadue anni, proveniente dal borgo medievale del Boccaccio, ad accogliere il suo nome alla vittoria è stata una pioggia di coriandoli rossi nell'annuncio dei giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Un traguardo dopo 15 puntate che ha visto Pilloni conquistare il titolo, accompagnato da una fornitura per un anno di pregiato cioccolato italiano, una selezione di attrezzatura professionale per cucinare e un corso di pasticceria presso una scuola di alta formazione gastronomica.

Forte l'emozione: "Ho lasciato il lavoro per inseguire un sogno. Ho fatto bene a cambiare vita e questa è la dimostrazione", ha detto Pilloni come riportato da Real Time subito dopo la proclamazione. Infatti per inseguire quella che è sempre stata la sua vera arte, i dolci, ha lasciato il suo impiego stabile di arredatrice. E se all'inizio del percorso affermava, "io ce la farò" nella puntata finale quella meta si è trasformato in un "ce l'ho fatta". "Fatemi un po' di spazio nell'olimpo della pasticceria, perché sto per arrivare, devo imparare tanto ma sono orgogliosissima e felicissima di essere qui tra di voi" ha aggiunto stringendo il trofeo.

