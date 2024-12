Le scuole medie di Vinci e Sovigliana al cinema per vedere 'Il ragazzo dai pantaloni rosa'

Oltre 450 ragazzi e ragazze delle scuole medie di Vinci e Sovigliana si sono ritrovati la mattina di venerdì 13 dicembre 2024 al cinema Excelsior di Empoli per vedere “Il ragazzo dai pantaloni rosa”.

L’iniziativa è stata realizzata dall’Istituto Comprensivo di Vinci nell’ambito dei progetti che lo stesso istituto comprensivo sta portando avanti in merito alla sensibilizzazione alla lotta contro il bullismo e al rispetto delle diversità.

Ad accogliere tutte le classi e i docenti nella sala 1 del cinema di Via Ridolfi la professoressa Tamara Blasi, dirigente dell’Istituto Comprensivo e Francesco Marzocchini, assessore del Comune di Vinci con delega alla pubblica istruzione.

“Date spazio alle vostre emozioni durante la visione di questo film - ha detto la professoressa Blasi ai ragazzi in sala - perché la scuola vuole lavorare con voi su tutte le problematiche che interessano voi e questa fase della vostra vita. La visione di questo film è infatti una delle tante cose che faremo insieme ai vostri insegnanti nel corso dei prossimi mesi”.

“Ringrazio innanzitutto la dirigente, professoressa Blasi, e tutto il corpo insegnanti per aver creato questi momenti di confronto - ha detto Marzocchini dal palco -. L’amministrazione comunale apprezza molto questa iniziativa, visto che il film è significativo poiché vi aiuterà ad andare oltre le apparenze. Sottolineo anche la lungimiranza dal punto di vista educativo da parte di dirigente e corpo docente dell’Istituto Comprensivo, lungimiranza da cui traspare un’assunzione di responsabilità educativa con gli alunni nell’affrontare temi come il rispetto delle diversità, il bullismo e l’affettività, tramite una forma d’arte (questa volta il cinema, ma nei progetti dell’IC Vinci rientra anche il teatro) che ben si adatta al tipo di pubblico che c’era oggi in sala”.

“Quando si parla di temi importanti che affliggono la nostra società e in particolare le nuove generazioni dobbiamo fare squadra per affrontarli in maniera concreta e incisiva - interviene Daniele Vanni, sindaco di Vinci -. Da questo punto di vista la dirigente, il personale docente, in collaborazione con l'amministrazione comunale, stanno portando avanti un percorso importante contro il bullismo, cyberbullismo e le discriminazioni.

Abbiamo davanti un percorso lungo, di lavoro e sensibilizzazione che affronteremo al fianco dell'istituto comprensivo e di chi oggi vede nella scuola il futuro della nostra comunità”.

Il film

“Il ragazzo dai pantaloni rosa” è un film del 2024 diretto da Margherita Ferri e ispirato alla storia vera di Andrea Spezzacatena, il ragazzo di quindici anni che nel 2012 si è tolto la vita dopo continui atti di cyberbullismo da vessazioni da parte dei compagni di scuola. Il tutto parte da un paio di pantaloni rossi, che dopo un bucato perdono colore e diventano rosa e che comunque Andrea continua a indossare con entusiasmo.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

