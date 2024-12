"Omaggio a Botero", tra gli artisti in mostra a Lucca anche l'empolese Yana Ros

Oggi 14 dicembre, alle ore 17 Palazzo Guinigi a Lucca ospiterà il vernissage della mostra "Omaggio a Botero", un evento che celebra il celebre pittore colombiano Fernando Botero e la sua inconfondibile visione dell'arte, caratterizzata da forme rotonde e volumi generosi. La mostra, che si inserisce nel programma di eventi culturali del Comune di Lucca, vedrà la partecipazione di numerosi artisti contemporanei, tra cui la pittrice russa Yana Ros, che esporrà una sua opera ispirata proprio allo stile di Botero. Sarà possibile visitarla fino al 12 gennaio 2025.

Yana Ros, artista ormai radicata in Italia e residente a Empoli, porta con sé un’opera che riflette il suo incontro creativo con la tradizione figurativa del maestro colombiano. La sua tela, pur rimanendo fedele alla sua essenza stilistica, si arricchisce di influenze boteriane, con un gioco di forme esuberanti, che invitano lo spettatore a riflettere sul corpo umano e sulla bellezza in maniera inusuale e provocatoria.

La pittrice, che si distingue per la sua capacità di tradurre emozioni e stati d'animo attraverso il ritratto e la figura umana, ha scelto di omaggiare Botero reinterpretandone l’estetica in una chiave personale e originale. La sua opera, si distingue per l'intensità dei colori e la profondità delle espressioni, che sono il marchio di fabbrica di Yana Ros.

La mostra "Omaggio a Botero", si propone di esplorare la relazione tra il maestro e le nuove generazioni di artisti, facendo emergere come la sua influenza sia ancora viva e presente nelle opere contemporanee. L'evento rappresenta una rara occasione per ammirare le rivisitazioni e le reinterpretazioni di Botero che ne fanno gli artisti di oggi.

L'evento sarà gratuito e aperto a tutti, e si prevede una partecipazione numerosa di appassionati d'arte e curiosi. Non mancheranno anche momenti di confronto tra gli artisti e il pubblico, per approfondire l'impatto di Botero sull'arte contemporanea e il lavoro degli autori che ne traggono ispirazione.

Fonte: Ufficio stampa

