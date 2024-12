S-passo al Museo: attività, cultura e divertimento al Museo Archeologico di Artimino per le vacanze natalizie

In occasione delle festività natalizie, il Museo Archeologico di Artimino propone per i bambini, in alcune mattine durante le vacanze natalizie, una serie di attività per trascorrere insieme, nelle sue calde e accoglienti sale, il periodo più magico dell’anno!

27 e 30 DICEMBRE, 2 GENNAIO – IN VACANZA...AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI ARTIMINO!

Se siete in cerca di un modo alternativo e divertente per trascorrere queste mattine di vacanze natalizie, il Museo Archeologico di Artimino è il posto giusto per voi! Tra giochi, laboratori e attività ludiche aspetteremo insieme l’arrivo dell’anno nuovo e poi quello della vecchina più amata dai bambini, la Befana!

VENERDI’ 3 GENNAIO – IN VACANZA…ALLA VILLA MEDICEA DI ARTIMINO!

Una visita unica alla scoperta della splendida Villa Medicea “La Ferdinanda”. Uno speciale tour pensato per i bambini in cui esploreremo insieme le sue stanze e conosceremo la sua storia e i personaggi importanti che l’hanno abitata, per brevi o lunghi periodi, nel corso dei secoli. Storie, curiosità e segreti per un’avventura indimenticabile!

Bambini dai 7 anni.

Costo: 10 € a bambino + 2 € d’ingresso al museo (10 % di sconto per i possessori tessera Unicoop FI e Coop Tirreno

Orario: Dalle 9:00 alle 12:30. Prenotazione obbligatoria: 055 8718124 o parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it

I laboratori saranno attivati con un minimo di 5 bambini (merenda a sacco). È possibile partecipare anche ad una sola mattina.

Info pratiche

Per partecipare alle attività è obbligatorio prenotare inviando una email a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it o telefonando al Museo (055 8718124).

Per eventuali aggiornamenti consultare il sito web www.parcoarcheologicocarmignano.it, o la pagina Facebook museoarcheologicoartimino.

Orario di apertura del Museo

Il Museo Archeologico di Artimino da novembre a febbraio è aperto: Sabato 9.30 – 13.30 | 14.00 – 16.00 e Domenica 9.30 – 13.30 | 14.00 – 16.00.

Possibili aperture su richiesta.

