Scarti dei ristoranti per aiutare gli animali, la mozione del Cdx per Empoli: "Ridurre lo spreco"

Il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli ha presentato la mozione "Acqua per Amici a 4 Zampe", "un’iniziativa che punta a ridurre lo spreco alimentare e idrico nella ristorazione locale, trasformando queste risorse in aiuti concreti per canili e gattili".

"Un’idea semplice ma efficace", spiegano dal gruppo consiliare, "tra le misure previste, il recupero dell’acqua avanzata nei ristoranti per l’abbeveraggio degli animali e la raccolta di alimenti non nocivi, in collaborazione con i ristoratori del territorio". Per Andrea Poggianti "con un po’ di ingegno e collaborazione, possiamo trasformare gli sprechi in gesti d’amore per animali e ambiente. Empoli può distinguersi come Comune all’avanguardia". Gli fa eco il consigliere Gabriele Chiavacci: "Ridurre gli sprechi e aiutare gli animali sono obiettivi civili e condivisibili. Questa iniziativa può ispirare altre realtà".

La mozione include un tavolo di lavoro con ristoratori e associazioni animaliste e una campagna di sensibilizzazione per promuovere solidarietà e sostenibilità, rafforzando l’impegno del Centrodestra per Empoli per una città più attenta e responsabile.

Fonte: Centrodestra per Empoli

