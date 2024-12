Sorpreso mentre vende cocaina, arrestato 30enne

A Livorno, nell’ambito dei servizi per la sicurezza pubblica intensificati dai Carabinieri, è stato denunciato un 30enne di origini nordafricane per spaccio di stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva hashish a un giovane nelle zone di piazza Garibaldi e vie limitrofe. Fermato in via Terrazzini, è stato trovato in possesso di 16 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina suddivisi in 5 dosi e 150 euro in contanti, ritenuti proventi dello spaccio.

Il materiale è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari. Il Tribunale ha convalidato l’arresto, imponendogli l’obbligo di dimora e permanenza notturna in casa. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. L’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

