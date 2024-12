Basket Castelfiorentino, Abc Solettificio Manetti cade contro la Virtus Siena

Saper vincere quando più conta. E’ quello che ancora deve imparare a fare l’Abc Solettificio Manetti, che al PalaBetti cade 60-80 per mano della Virtus Siena. E se alla fine il pesante passivo è frutto anche di tre espulsioni che negli ultimi minuti permettono agli ospiti di allungare a dismisura, ciò non toglie che si tratta di una sconfitta ben più che amara. Non soltanto per due punti pesanti lasciati per strada, ma anche per i passi indietro visti dopo le buone indicazioni emerse nelle ultime tre gare. Un’Abc Solettificio Manetti che non riesce a trovare continuità e alla quale sembra mancare, in primis, quell’atteggiamento mentale necessario per portare a casa le partite che contano davvero.

“Sono deluso – commenta coach Samuele Manetti – perché, al di là del risultato finale, è la seconda partita decisiva in chiave salvezza che toppiamo dopo quella con Cecina. Abbiamo commesso troppi errori, forse dovuti anche alla tensione per la posta in palio, ma che non possiamo permetterci. E ogni volta Siena ha saputo punirci, con freddezza e lucidità, mentre noi non siamo stati capace di fare altrettanto. Nei momenti decisivi della gara ci siamo irrigiditi e affidati a soluzioni personali senza giocare di squadra, e questo purtroppo non ci ha permesso di costruire niente”.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Ciano, Gutierrez, Lazzeri, Azzano, Falaschi

Virtus: Guerra, Zocca, Calvellini, Olleia, Gianoli

Dopo gli scambi iniziali, le penetrazioni al ferro di Guerra e Calvellini scrivono 0-5 sul tabellone. Quando l’Abc alza l’attenzione a rimbalzo, però, innesca il contro break, con Lazzeri che inaugura le danze castellane dall’arco e una magia di Ciano che vale il sorpasso sul 7-5. Dopo la nuova parità a firma Calvellini a metà frazione, le triple di Costantini provano a dare il via all’allungo rossoblu, ma le giocate di Gutierrez tengono l’Abc a stretto contatto (14-17 al 9′). Ci pensa Braccagni, nell’ultimo possesso, a scrivere 14-19 alla prima sirena.

E sono proprio cinque punti di Gutierrez che in avvio del secondo quarto permettono all’Abc di impattare a quota 19. Siena però, spinta dal solito Calvellini, riesce ad approfittare di ogni disattenzione difensiva castellana riportandosi ben presto sul +6: 26-32 dopo quattro giri di cronometro. Mentre la difesa gialloblu fatica a contenere gli attacchi virtussini, coach Manetti ferma il gioco per mettere ordine, ma al rientro Dal Maso nel pitturato firma la doppia cifra di vantaggio, preludio al 30-41 su cui si va all’intervallo.

All’inizio della ripresa Gianoli capitalizza il possesso ospite per il +13 Virtus, mentre l’Abc risponde con la tripla di Falaschi che prova a frenare l’avanzata senese. Nonostante si segni con il contagocce da entrambe le parti, le penetrazioni di Gutierrez e la bomba di Azzano dimezzano la forbice (39-45 al 23′), ma Guerra punisce a ripetizione tenendo salda l’inerzia per la Virtus. Così, se il gioco a due tra Falaschi e Azzano vale il 45-50 al 28′, ci pensa Braccagni a rispedire indietro i gialloblu e scrivere 45-54 al terzo riposo.

I canestri di Azzano e Cantini sotto le plance inaugurano l’ultimo parziale, ma ogni volta che l’Abc prova a ricucire Siena rispedisce al mittente i tentativi locali di impattare, tanto da riportarsi sulla doppia cifra di vantaggio a metà frazione (52-63). Una forbice che si mantiene più o meno invariata negli ultimi cinque giri di lancette, finché tre espulsioni in casa Abc spalancano le porte alla fuga senese, con i passaggi in lunetta virtussini che sentenziano il finale.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – VIRTUS SIENA 60-80

Abc Solettificio Manetti: Ciano 4, Rosi, Lazzeri 7, Ticciati, Corbinelli, Cicilano ne, Viviani ne, Falaschi 9, Azzano 12, Nnabuife 2, Cantini 5, Gutierrez 21. All. Manetti. Ass. Guerriero, Ciampolini.

Stats totali: 18/40 (45%) da due, 4/24 (17%) da tre, 12/18 (67%) ai liberi, 40 rimbalzi (10 off, 30 dif), 12 assist.

Virtus Siena: Bartoletti, Dal Maso 2, Joksimovic, Zocca 14, Olleia, Costantini 8, Calvellini 18, Gianoli 11, Braccagni 5, Guerra 22. All. Evangelisti. Ass. Braccagni.

Stats totali: 22/49 (45%) da due, 6/20 (30%) da tre, 18/24 (75%) ai liberi, 45 rimbalzi (13 off, 32 dif), 14 assist.

Parziali: 14-19, 30-41 (16-22), 45-54 (15-13), 60-80 (15-26)

Arbitri: Posarelli di Grosseto, Parigi di Firenze.

