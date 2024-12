Basket Empoli, sesta vittoria esterna per Use Rosa Scotti

Se non vi basta il sei su sei in trasferta stavolta c’è anche il carico sopra. Il 54-59 col quale l’Use Rosa Scotti passa sul difficile campo del Jolly Acli Livorno non solo vale la conferma del primo posto, ma fa rima anche con Coppa Italia. La squadra di Alessio Cioni non smette di stupire e passa anche al Pala Macchia con una prestazione di una solidità incredibile.

La compattezza del gruppo continua ad essere infatti il marchio di fabbrica di un gruppo ancora una volta protagonista di una prova difensiva importante che stoppa la serie di tre vittorie consecutive delle livornesi e consegna alla squadra questo primo, significativo traguardo. Se è vero che alla vigilia nessuno ci pensava è anche vero che averlo tagliato è significativo, al pari del percorso netto fatto finora lontano dal Pala Sammontana.

La ex Madonna è infortunata in panchina, Colognesi e Vente appoggiano i primi quattro della serata ma è in difesa che le biancorosse mostrano subito di esserci. Tanti errori da ambo le parti e, non a caso, al 10’ siamo 9-12 con una spruzzata di zona biancorossa. Si riparte con Tarkovicova che ne appoggia due ed una rubata di Casini per il 9-16. Come spesso le capita Vente dette legge sotto le plance e riscuote dalla lunetta: 13-20. Qui il primo passaggio a vuoto col 5-0 di parziale a cui mette un freno ancora Vente.

Il sorpasso è nell’aria e lo trova Wojtala dalla lunetta: 22-21. Castellani e Ianezic trovano le triple del contro-sorpasso e, soprattutto, tornano a muovere il tabellino biancorosso dalla distanza. Si va al riposo sul 29-31, in attesa che la partita trovi la sua strada. Vente agguanta subito un rimbalzo con fallo subito e liberi a segno, mentre Tarkovicova mette la sua prima bomba, ci voleva. Colognesi per il 33-40, massimo vantaggio e seguente timeout livornese. Coach Angiolini passa a zona ma la Scotti tocca il 36-43, punteggio sul quale si va all’ultimo riposo. Inizio di ultimo parziale concitato e ne approfitta Miccio per il meno 6, 39-45. Jolly prova a prendere la partita in mano ma l’Use Rosa appoggia sotto e Leghissa riapre la valvola dell’ossigeno: 39-47. Botteghi riporta le compagne sul meno 3 con Tarkovicova che replica subito dalla lunga distanza. Livorno si rifà ancora sotto e coach Cioni rimette in campo Colognesi e Castellani.

Il 49-50 è di Miccio e stavolta è Ruffini a non tremare ed a metterla da lontano. Ancora una volta, come le livornesi si rifanno sotto, l’Use Rosa trova sempre il modo di ricacciarle indietro con una sicurezza ed una tranquillità disarmanti. Col canestro chiuso a doppia mandata, Castellani trova un varco in difesa per appoggiare il 49-55, punteggio stampato sul tabellone a 2 minuti dalla sirena.

Difesa biancorossa ancora perfetta ed assist al bacio di Castellani con Vente che appoggia comoda il 49-57 ed inevitabile minuto labronico a poco più di un minuto dalla fine. Georgieva trova il 51-57 e Colognesi va in lunetta: 2/2 e 51-59. Arecco per il 54-59 da lontanissimo ed a chiuderla è Ianezic che prima sbaglia il canestro ma poi è brava a recuperare palla: 54-59. Può bastare. Ancora e sempre Scotti.

Wojtala 8, Orsini, Miccio 11, Botteghi 17, Okodugha 6, Ceccarini, Preziosi, Sassetti 3, Georgieva 5, Evangelista ne, Arecco 4, Madonna ne. All. Angiolini (ass. Biagi/Pio)

Colognesi 14, Ianezic 4, Castellani 7, Antonini, Vente 17, Tarkovicova 8, Leghissa 2, Fiaschi ne, Ruffini 3, Ndiate 2, Chelini ne, Casini 2. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Arbitri: Di Salvo e Forte di San Giuliano Terme

Parziali: 9-12, 29-31 (20-19), 36-43 (7-12), 54-59 (18-16)

Le statistiche della partita

