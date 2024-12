Guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico quattro volte sopra il limite: denunciati dai carabinieri a Pisa

I carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria tre persone per guida in stato di ebbrezza, tre per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sugli stupefacenti e del tasso alcolemico.

I militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un automobilista che, sottoposto ad accertamenti mediante etilometro, è stato sorpreso con un tasso alcolemico di circa il doppio rispetto al limite consentito della Normativa di settore.

In un'altra occasione, su segnalazione pervenuta alla locale Centrale Operativa, i militari sono intervenuti in due sinistri stradali senza feriti. A seguito di accertamenti, i conducenti delle auto coinvolte sono risultati positivi al test dell’etilometro con un tasso superiore a tre volte, in un caso, e a quattro volte nell’altro caso, il limite previsto dal Codice della Strada.

Infine, altri tre automobilisti della strada sono stati denunciati dai militari della Compagnia di Pisa e di Pontedera, poiché, pur mostrando segni evidenti di assunzione di stupefacenti o smodato uso di alcool, si rifiutavano di sottoporsi ai dovuti accertamenti

