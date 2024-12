Nasce a Montaione il Punto Digitale Facile

È stato recentemente istituito a Montaione un Punto Digitale Facile, uno sportello pensato per supportare i cittadini nell'accesso ai servizi digitali.

Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana, gestito dal Centro L.I.F.E. e patrocinato dal Comune di Montaione. Venerdì 20 Dicembre alle ore 12.00, si terrà l’inaugurazione a Montaione presso SPI CGIL – AUSER in Via Kennedy 5. Tra i presenti: il Sindaco di Montaione Pomponi Paolo, dalla Regione Toscana Del Turco Sauro, dal Centro L.I.F.E. Scibetta Stefano, dalla CGIL Empolese Valdelsa Lacoppola Gianluca, dall’Auser di Montaione Rossetti Paola e dallo Spi CGIL Dei Marta.

Il Punto Digitale Facile è dedicato a chi ha bisogno di assistenza nell’utilizzo delle tecnologie per accedere a servizi online, come l'attivazione dello SPID e molto altro. Presso lo sportello troverete una postazione con un operatore qualificato, pronto ad affiancarvi in un percorso di formazione e supporto all’uso delle tecnologie digitali, per facilitarvi nell’utilizzo dei servizi online della pubblica amministrazione e nelle pratiche di pagamento digitale. Inoltre, sarà possibile attivare corsi di formazione digitale di base per diventare più autonomi nell’utilizzo degli strumenti tecnologici.

Venite a scoprire come il digitale può semplificare la vostra vita quotidiana! Gli orari Il servizio è disponibile il Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il Venerdì dalle 9.00 alle 13.00, presso SPI CGIL – AUSER in Via Kennedy 5. Per ulteriori informazioni e appuntamenti, è possibile contattare lo sportello allo 0571 79874 (Centro L.I.F.E.) oppure 3534628180 (Auser Montaione).

I compiti del Punto Digitale Facile

Supporta il cittadino nelle attività legate all’accesso ai servizi pubblici digitali (SPID, servizi sanitari, servizi scolastici e formativi, servizi fiscali e tributari, ecc.), senza sostituirsi a quest’ultimo nell'accesso e nell'operatività all’interno di aree riservate e personali;

Sostiene il cittadino nelle attività legate all’utilizzo di servizi digitali offerti da soggetti privati (gestione di un account di social network, ricerca di opportunità lavorative, acquisti su portali di e-commerce, attività legate all’Internet banking), nel rispetto della privacy del cittadino;

Affianca il cittadino nella ricerca e interpretazione critica dei dati e delle informazioni online;

Avvicina il cittadino all’utilizzo degli applicativi digitali di base, fruiti da smartphone o da PC (browser, software di elaborazione testi, fogli di calcolo, software di creazione di presentazioni, app di videoconferenza, gestione della posta elettronica);

Sensibilizza il cittadino in merito ai processi della sicurezza informatica (tutelare l’utenza dai rischi della rete, proteggere privacy e dati, salvaguardare file, sistemi e dispositivi);

Partecipa a iniziative per la formazione e l’aggiornamento sui temi del digitale, al fine di fornire alle persone un servizio sempre al passo con gli standard tecnologici e l’innovazione digitale;

Promuove eventi e iniziative culturali sul territorio (presentazioni di nuovi strumenti digitali utili a cittadini, scuole e imprese, coinvolgendoli nelle attività di comunicazione)

