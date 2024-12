Sale sul palo della luce per protesta contro il voto in Romania e minaccia di gettarsi

Un uomo di nazionalità romena è salito per protesta su un palo dell'Enel vicino alla chiesetta del porto di Viareggio. L'uomo si è arrampicato in segno di protesta contro l'annullamento delle elezioni in Romania ed ha minacciato di buttarsi giù.

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale, i carabinieri, la capitaneria di porto e i vigili del fuoco con un'autoscala.

Dopo diverse trattative l'uomo è stato convinto a scendere dal palo della luce. Un'ambulanza della Misericordia lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia per verificarne le condizioni di salute.

