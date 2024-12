Episodi violenti in zona stazione a Empoli, chiusi dai carabinieri due locali in due settimane

Nelle ultime due settimane è stata sospesa temporaneamente l'attività commerciale di due locali in zona stazione a Empoli. Nel caso più recente i carabinieri di Empoli hanno notificato al titolare di un esercizio commerciale, nei pressi della stazione ferroviaria, un provvedimento di sospensione per 15 giorni emesso dalla questura di Firenze. In particolare il provvedimento è scaturito da una proposta avanzata dai militari, in seguito ad un recente episodio violento avvenuto tra quattro persone di origine straniera in piazza don Minzoni, nel quale anche un carabiniere è rimasto ferito.

Secondo quanto ricostruito l'area era diventata un ritrovo di persone pericolose, come riscontrato anche in un controllo del 7 dicembre quando erano stati identificati tre stranieri senza fissa dimora, uno dei quali in evidente stato di ubriachezza. Cruciale per gli accertamenti degli eventi l'analisi dei militari tramite le immagini della videosorveglianza in zona, che hanno permesso di identificare gli autori, non nuovi a simili episodi. Lo stesso esercizio commerciale era già stato destinato alla stessa misura, dalla durata di 10 giorni, il 31 ottobre 2022 per fatti di violenza analoghi. Il provvedimento, viene spiegato dai carabinieri, a garanzia dell'ordine e della sicurezza dei cittadini ha come ratio quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, dissuadere ed evitare l'aggregazione di soggetti ritenuti socialmente pericolosi nel locale, dove erano soliti consumare alcolici.

In precedenza i carabinieri della Compagnia di Empoli, tramite il potenziamento dell'azione preventiva, lo scorso 5 dicembre con personale Nas e Nil, Nucleo Antisofisticazione e Sanità e Ispettorato del Lavoro di Firenze, avevano sanzionato e sospeso temporaneamente l'attività di un pub sempre nella zona, per gravi violazioni in materia di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Notizie correlate