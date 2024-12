Raccolta firme della Lega nell'Empolese Valdelsa per difendere Salvini

Durante l'ultimo fine settimana, nonostante il sabato piovoso, un gruppo di Militanti delle Sezioni di Fucecchio e di Gambassi Terme guidato dal Vicesegretario Provinciale di Firenze, Marco Cordone e dal Responsabile Sicurezza di Fucecchio, Andrea Frino ha messo in atto dal Valdarno Inferiore (Fucecchio)e l'alta Valdelsa Fiorentina (Gambassi Terme e Montaione), una vera e propria campagna con relativa raccolta firme, di sostegno al Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini che rischia 6 anni di carcere per avere bloccato l'immigrazione clandestina e difeso i confini dello Stato italiano e per sostenere la petizione promossa dall'Europarlamentare Susanna Ceccardi, sulla contrarietà alla costrizione culturale e familiare di indossare il velo islamico per andare a scuola, ai fini di proteggere bambine e adolescenti, toccate da questi problemi. Circa un centinaio le firme raccolte in calce alle 2 petizioni. In merito, Marco Cordone ha dichiarato:" Ci siamo nuovamente mossi come altri Militanti su altri territori della nostra Provincia Metropolitana perché è doveroso, soprattutto in questo momento, sostenere il Vicepresidente del Consiglio e Segretario Federale della Lega, Matteo Salvini, in vista del processo del prossimo 20 dicembre a Palermo, esponente politico processato per aver difeso i confini dello Stato italiano e va anche sostenuta la petizione promossa dalla nostra Europarlamentare Susanna Ceccardi, sulla contrarietà alla costrizione culturale e familiare di indossare il velo islamico per andare a scuola, ai fini di proteggere bambine e adolescenti, toccate da questi problemi. Abbiamo raccolto decine e decine di firme sui 2 argomenti e per l'anno che verrà, il 2025, lavoreremo costantemente in queste zone perché questi territori hanno bisogno di un rinnovato impegno della Lega, lavoro che deve essere svolto da chi ci crede e ha voglia di impegnarsi. Lo abbiamo visto a Fucecchio su diversi temi tra cui quello della Sicurezza (vedasi mancato aumento di organico della Polizia Municipale, Tenenza dei Carabinieri, le zone collinari delle Cerbaie) e a Gambassi Terme e a Montaione con il grande risalto che ha avuto l'accorpamento dell'Istituto scolastico Comprensivo Giovanni Gonnelli con Sedi a Gambassi Terme e a Montaione, per cui gli organi della Città Metropolitana di Firenze non hanno capito o voluto capire i problemi che può avere un area interna come quella dell'alta Valdelsa fiorentina, problemi che sono diversi da quelli di chi vive in Città. Il nostro motto da qui in avanti sarà 'Gutta cavat lapidem' ovvero ' La goccia scava la pietra '.

Fonte: Ufficio stampa

