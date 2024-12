Furti in abitazione tra Lombardia e Toscana, era già evaso dai domiciliari: arrestato 27enne

La Squadra Mobile di Lodi ha arrestato a Rozzano un cittadino albanese di 27 anni, pluripregiudicato e già evaso dai domiciliari. L'uomo era ricercato per tre provvedimenti di carcerazione relativi a furti in abitazione tra il 2018 e il 2022 nelle province di Lecco, Pavia e Lucca. Al momento dell'arresto sono stati sequestrati attrezzi da scasso, guanti, radio ricetrasmittenti e un SUV sospetto. È stato trasferito nel carcere di San Vittore, mentre le indagini proseguono per accertare il suo coinvolgimento in ulteriori furti.

