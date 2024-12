Gonfalone d’argento al Movimento Shalom che compie 50 anni

Il Movimento Shalom compie 50 anni. Nell’occasione l’associazione sarà insignita del Gonfalone d’argento. La cerimonia è fissata per martedì 17 dicembre prossimo, alle 14.30, nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze.

A consegnare il riconoscimento sarà il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo; ritirerà il riconoscimento don Andrea Cristiani, fondatore del Movimento Shalom.

Il Movimento Shalom, fondato a San Miniato è un’associazione di volontariato e una Ong che opera in Italia e all’estero attraverso la rete dei soci. Nasce con lo scopo di diffondere una cultura di pace, fratellanza e solidarietà verso tutti gli uomini. In particolare afferma il primato della cultura, della formazione e del lavoro come diritto fondamentale di ogni essere umano.

All’estero di occupa di sostegno a distanza e di numerosi progetti, in Italia di adozioni internazionali, educazione alla pace, attività con i giovani, campi estivi, progetti di accoglienza.

