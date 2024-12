Il Gialloblu Castelfiorentino cade a Massa e Cozzile, il Basket Castelfiorentino cede il passo a Porcari

Cade nello scontro diretto lontano da casa il Gialloblu Castelfiorentino, che sul parquet di Massa e Cozzile cede il passo ai padroni di casa per 62-60. Sconfitta amara per i ragazzi di Dario Chiarugi, in una gara in cui i troppi rimbalzi offensivi concessi e le tante palle perse sono state il leitmotiv di una sfida dapprima indirizzata e poi completamente sfuggita di mano.

Divisione Regionale 2

“Troppi errori, a fronte dei quali loro sono stati bravi a punirci – commenta coach Chiarugi -. Dopo i primi due quarti scivolati via sul punto a punto e con polveri bagnate da entrambe le parti, nella terza frazione siamo rientrati con grande intensità piazzando un parziale importante che ci ha permesso di allungare fino a +13. Poi, di fronte alla loro zona, non abbiamo saputo attaccarla e, complici tante palle perse e troppi rimbalzi concessi, siamo stati sei minuti senza segnare subendo un contro break che ci ha fatto scivolare a -8. Nel finale, pur riuscendo a tornare a contatto, non siamo mai riusciti ad impattare e la loro costante presenza a rimbalzo gli ha permesso di amministrare quei 2/3 punti di vantaggio che poi si sono rivelati decisivi”.

Prossimo impegno sabato 21 dicembre alle 21 al PalaBetti contro l’Olimpia Legnaia, ultimo prima della sosta natalizia.

Basket Massa e Cozzile – Gialloblu Castelfiorentino 62-60

Tabellino: Tavarez 3, Damiani 6, Filippini ne, Talluri J. 11, Cetti 2, Dragoni 7, Fabrizzi 2, Bartolini 4, Turini 10, Talluri T. 5, Zampacavallo 2, Iserani 8. All. Chiarugi.

Parziali: 11-10, 24-25 (13-15), 40-41 (16-16), 62-60 (22-19)

Arbitri: Mattiello e Michelozzi di Pistoia.

Serie C Femminile

Sul parquet della seconda della classe non basta una buona prova al Basket Castelfiorentino per mettere a segno il colpaccio, e con esso il secondo acuto consecutivo lontano da casa. Le ragazze di Gianni Lazzeretti si arrendono di misura alla Pallacanestro Femminile Porcari per 48-43 dopo essere rimaste a contatto fino agli ultimissimi scambi.

Nonostante un avvio tutto in salita, con le locali che prendono in mano il controllo e provano subito a scappare toccando la doppia cifra di vantaggio alla prima sirena (17-6), la reazione castellana nella seconda frazione è da manuale. Le gialloblu alzano l’intensità difensiva e costruiscono buoni attacchi piazzando un contro break di 14-21 che ricuce lo strappo e manda tutti all’intervallo con la gara apertissima: 31-27. Dagli spogliatoi si riparte con l’equilibrio che la fa da padrone, tanto che la gara procede sul punto a punto senza che nessuna delle due squadre riesca a prendere vantaggi consistenti. Così, dopo il passaggio sul 40-37 alla terza sirena, tutti si decide nelle battute finali quando gli episodi premiano Porcari.

Prossima settimana doppio impegno a distanza ravvicinata: mercoledì 18 dicembre alle 21:30 a Capannori e giovedì 19 alle 21:15 al PalaGilardetti contro Baloncesto, gare che chiuderanno il girone di andata.

Basket Femminile Porcari – Basket Castelfiorentino 48-43

Tabellino: Banchelli 9, D’Ambrosio 1, Bellantoni 7, Caparrini 13, De Felice 5, Bandinelli 3, Dani 4, Ancillotti 1, Baldinotti, Moustakalle, Costa, Sanesi ne. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 17-6, 31-27 (14-21), 40-37 (9-10), 48-43 (8-6)

Arbitro: Luciano di Camaiore.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

