La Stadera festeggia venti anni di attività all'insegna dell'inclusione e del supporto alle fragilità

Parole, note ed emozioni vere, condivise da circa duecento persone, hanno incorniciato l’evento che la Cooperativa sociale onlus La Stadera, presieduta da Marco Burberi, ha organizzato sabato scorso per celebrare il lungo percorso, umano e solidale, di supporto alle fasce deboli della popolazione. Nella splendida location della fattoria di Vignamaggio sono state tante le persone che hanno ripercorso e testimoniato la storia e il cammino di crescita sociale, educativo e culturale della Cooperativa che da venti anni si dedica al mondo dei minori e della disabilità con una variegata offerta di progetti, servizi e interventi realizzati in collaborazione con i vari attori del territorio, tra cui associazioni, servizi sociali, specialisti del settore ed enti pubblici e privati.

Un’attività carica di umanità che è stata riconosciuta dalla presenza e dal supporto concreto della comunità grevigiana che non ha fatto mancare il proprio sostegno. Ammonta a 5mila euro infatti l’importo complessivo ricavato dall’asta di vini benefica organizzata da La Stadera, battuta dal celebre critico enogastronomico fiorentino, Leonardo Romanelli, e organizzata in collaborazione con l’associazione Viticoltori di Greve in Chianti con il sostegno di Querciabella, Banco Fiorentino Mugello - Impruneta - Signa, Macelleria Cecchini ed il patrocinio del Comune. La somma è destinata a sostenere le attività e i progetti della Cooperativa.

La serata è proseguita con la cena, intervallata dagli interventi di Marco Burberi e dal sindaco Paolo Sottani, che ha visto il coinvolgimento di tutte le famiglie e i sostenitori che nel corso del ventennio hanno affiancato la Cooperativa.

“Vogliamo dire grazie a tutti coloro che hanno creduto e investito sulle attività della Stadera – ha dichiarato Marco Burberi – a tutte le persone con le quali abbiamo scritto la storia di questa preziosa realtà che è diventata ‘casa’ per molti di noi, un coacervo di esperienze in cui abbiamo potuto coltivare e portare avanti gli ideali di un sogno realizzato, cresciuto con la passione di chi ha offerto il proprio contributo in termini di competenza, professionalità, dedizione, spirito altruistico”.

“Intendiamo rivolgere uno speciale ringraziamento – ha continuato - all’azienda Agricola Querciabella, al Banco Fiorentino, Mugello-Impruneta-Signa, al Comune di Greve in Chianti, ai viticoltori di Greve e alla loro presidente Victoria Matta, a Leonardo Romanelli, alle diverse associazioni di viticoltori dei territori limitrofi, tra cui Panzano, Radda, Gaiole, Castellina, San Casciano, allo straordinario amico Dario Cecchini, alla Fattoria Vignamaggio e naturalmente a tutti gli amici, le famiglie, i partner che sono stati al nostro fianco aiutandoci a tessere i fili di una rete sociale sempre più forte, tesa a dare senso e valore ad ogni nostro pensiero e azione guidati dai principi dell’inclusione, del dialogo e dell’interconnessione”.

“Siamo stati felici di celebrare il traguardo dei vent'anni della Stadera partecipando ad una serata gioiosa e piena di emozioni – ha concluso il sindaco Paolo Sottani – una storia che senza dubbio ha contribuito a migliorare la qualità della vita della nostra comunità, lo ha fatto soprattutto mettendo in atto un graduale cambiamento culturale che ha permesso di conoscere, valorizzare, riscoprire la ricchezza e l’unicità della diversità e di estendere gli orizzonti delle opportunità inclusive del nostro territorio mostrandoci come è possibile tradurre i bisogni dei più fragili in una risorsa per tutta la collettività. Siamo contenti anche della risposta concreta che il Chianti con le sue molteplici sfaccettature economiche, sociali, educative ed associative, ha saputo offrire alla Cooperativa nella parabola dei venti anni. Venti anni di amore per il prossimo che hanno rafforzato il senso di unità e solidarietà che è tra i valori più radicati nel tessuto sociale di Greve”. Fanno parte della Cooperativa La Stadera Marco Burberi, Niccolò Monnecchi, Letizia Bagni, Francesco Baggiani, Mariangela Fusi, Francesca Bonechi, Camilla Bettini, Elena Veltro, Alice Betti, Marta Mariottini, Elisa Bagni, Alex Warren, Giulia Ferruzzi, Camilla Mori.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO

