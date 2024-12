Maltrattamenti alla scuola Carducci di Santa Croce sull'Arno, giudice respinge reintegro insegnante

È stato respinto il ricorso dell’insegnante di 64 anni, Alessandra Caponi, condannata nel 2022 per una vicenda di maltrattamenti ai danni dei bambini della scuola primaria Carducci di Santa Croce sull’Arno. A darne notizia è il quotidiano Il Tirreno. Il giudice ha respinto il ricorso della donna contro il suo licenziamento arrivato dopo la precedente condanna in primo grado ad un anno e dieci mesi di reclusione con pena sospesa. La 64enne, dopo una prima riammissione a lavoro in attesa del procedimento, era stata riammessa, ma dopo la condanna del 2022 è stata sospesa. Con la nuova decisione del giudice, quindi, la donna non tornerà ad insegnare.

I fatti risalgono al 2016, quando la famiglia di una bambini di prima denunciò alcuni episodi. A seguito delle indagini, fatte attraverso intercettazioni ambientali e video di telecamere nascoste, furono raccolte prove sufficienti di decine di maltrattamenti avvenuti ai danni dei bambini. La Caponi fu condannata ad un anno e dieci mesi, e nel processo fu coinvolta anche una seconda insegnante, anch’essa condannata, a 3 anni e 10 mesi.

Notizie correlate