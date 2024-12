Use Rosa Scotti al primo posto, è in Coppa Italia

Da trasferta temuta e addirittura cerchiata in rosso, come aveva rivelato coach Alessio Cioni alla vigilia, a serata doppiamente bella. Vincendo il derby sul campo del Jolly Livorno, infatti, l’Use Rosa Scotti ha mantenuto la vetta della classifica ed è entrata matematicamente in Coppa Italia. Il prossimo 7 marzo ci saranno così anche Ruffini e compagne a giocarsi il titolo nel concentramento al quale accedono le prime quattro dei due gironi. Per le biancorosse il ritorno ad una piacevole abitudine visto che, a parte l’anno scorso, in passato erano sempre entrate nel gruppo d’elite del torneo.

Visto che di questo si riparlerà il prossimo anno, il presente si chiama Sanga Milano che sabato sera alle 19 (segnarsi l’insolito orario) sarà al Pala Sammontana per il big-match pre-natalizio. L’Use Rosa Scotti ci arriva carica a molla. “A Livorno abbiamo vinto una partita difficile – spiega il tecnico biancorosso – la vittoria non era affatto scontata visto il valore delle livornesi. E’ vero che mancava loro Madonna, ma vincere su quel campo non era facile. Ne è uscita una gara magari non bellissima ed a punteggio basso visto che abbiamo lavorato bene in difesa, specie nella seconda metà della partita. Dopo l’intervallo abbiamo corretto aspetti che non stavano andando bene ed i risultati si sono visti. A livello offensivo possiamo sicuramente fare meglio specie su alcune situazioni specifiche. Su questo dobbiamo lavorare e migliorare e lo faremo in settimana visto che sabato sera siamo attese da un’altra gara a dir poco difficile”. “Sul capitolo Coppa Italia è una cosa che ci inorgoglisce – prosegue – un traguardo che ci dà una dimensione diversa da quella a cui pensavamo ad inizio stagione. Ci troviamo fra le migliori squadre di A2 ed è una soddisfazione a 360 gradi. Dopo aver mancato l’anno scorso la qualificazione , il lavoro che ha fatto il gruppo e la programmazione della società ci hanno riportato laddove siamo sempre state. E’ la certificazione che l’Use Rosa c’è e sappiamo benissimo che, per fare bella figura, sarà necessario giocare al massimo delle nostre possibilità”.

