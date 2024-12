Va a trovare il compagno in carcere ma aggredisce tutti: arrestata

Pomeriggio movimentato quello del 16 dicembre al carcere “Don Bosco” di Pisa, dove una donna di 52 anni è stata arrestata dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio, oltraggio, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. L'episodio è avvenuto all'interno della struttura, dove la donna era andata per un colloquio con il compagno detenuto.

Non essendo in possesso della necessaria autorizzazione del Giudice per il colloquio, ha iniziato a creare disordini, impedendo l'accesso alla sala colloqui dei detenuti, posizionando una scrivania davanti all'ingresso, bloccando di fatto l'accesso, aggredendo il personale della Polizia Penitenziaria intervenuto per riportare la calma.

La situazione è ulteriormente degenerata durante l'intervento dei carabinieri, chiamati a gestire la situazione. La donna, in preda all'ira, ha opposto una strenua resistenza, scagliandosi contro i militari con calci e schiaffi. La 52enne è stata così arrestata e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stata rimessa in libertà.

