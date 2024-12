Empoli celebra il commercio ed il Natale con la 'Serata d'Impresa'. Premiate da gonews.it le vetrine digitali più belle

Si è tenuta ieri sera al Palazzetto delle Esposizioni di Empoli, la Serata d'Impresa. Il tradizionale evento organizzato da Confesercenti che ha visto la partecipazione di numerosi commercianti del centro storico della città e non solo, riunitisi insieme per celebrare il Natale, Empoli e soprattutto il commercio e i suoi protagonisti.

"Penso sia un momento importante per rappresentare in modo plastico che il commercio è una comunità di persone che sa parlarsi, sa condividere i bisogni e le esigenze - afferma il Sindaco Alessio Mantellassi davanti ad un palazzetto gremito di persone - Vedere che il commercio sa essere comunità è un aspetto importante. La nostra città è una città che ha 6600 aziende e questo è un dato che racconta che la nostra città ha una vocazione all'impresa e al commercio. Dobbiamo continuare ad accogliere e sostenere chi investe nella nostra città e dobbiamo scommettere nel commercio sia nel centro storico che nella nostra città. La vita di ciascuna realtà commerciale ne vale di un pezzo della vita e vivibilità della nostra città, abbiamo molto lavoro da fare, non da soli ma tutti insieme".

La serata si è svolta interamente all'interno del Palazzetto dell'Esposizioni, trasformato in una sala ricevimenti per l'occasione, e ha visto la partecipazione di Empolino e del corpo di ballo di Empoli Città del Natale, i quali hanno animato e rallegrato gli invitati.

"In questi giorni empoli è bellissima, è illuminata, è Empoli Citta del Natale, è il nostro fiore al occhiello - afferma D'Alessio Gianluca, responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa - ma sappiamo bene che il nostro lavoro parte dal periodo natalizio e parte dal tessuto imprenditoriale empolese, ma che poi dura 360 giorni l'anno."

"Siamo in un territorio che ha saputo nel corso degli anni, dare risposte importanti e strutturali per il commercio. - Presidente regionale Confesercenti e vice presidente nazionale di Confesercenti Nico Gronchi - Nel corso degli ultimi anni dopo molte incertezze ora stiamo assistendo a delle certezze. Abbiamo presentato qualche mese fa uno studio a Roma su come sono cambiate le città. I dati sono allarmanti, abbiamo perso in 15 anni il 60% delle edicole, 25% dei negozi di intimo ed il 30 percento dei negozi di accessori. Sono cambiate le città perchè sono aumentati i supermarket, cosa sta accadendo? Molti piccoli comuni stanno perdendo residenza, commercio e servizi, ma tramite eventi strutturali possiamo fare riqualificazione e rigenerazione urbana, tramite gli eventi possiamo unire commercio e turismo. Sarebbe bello immaginare eventi diffusi in tutto l'Empolese Valdelsa, cosi che possano attrarre e raccontare ancora meglio Empoli come una città viva, che riesce ad uscire dai propri confini e ad essere un pezzo importante di questa regione."

La Serata d'Impresa oltre ad essere un momento di gioia e di festa per tutto il tessuto commerciale empolese, ha visto il conferimento di ben due premi, organizzati rispettivamente dalla La Nazione e da gonews.it, media patner dell'evento.

La Nazione, ha conferito il premio per 'la vetrina più bella' del centro storico di Empoli, addobbata per il natale. I vincitori sono stati: al terzo posto Fotocine, al secondo posto l'Erboristeria Il Mandorlo ed al primo posto Il Canto del Ghibellino.

Il concorso invece sulla vetrina digitale migliore, organizzata da gonews.it ha visto la vittoria dell' Erboristeria il Mandorlo con un 69.55% delle preferenze, al secondo posto Il Canto Ghibellino con 15.45% delle preferenze ed al terzo posto la Birroteca con un 6.82% delle preferenze.

La serata ha riservato anche sorprese ed emozioni con il conferimento di un premio speciale ad Alino Mancini, in onore del suo lavoro e della comunità. Anche Nicola Nardini, presidente dell'Associazione Centro Storico Empoli, ha visto omaggiato il suo lavoro ed il suo impegno verso la città di Empoli. I vari commercianti del centro storico hanno infatti congiuntamente regalato a Nardini una bicicletta nuova in sostituzione di quella che gli era stata rubata, un bel gesto che dimostra la coesione della categoria e il riconoscimento che c'è dietro il lavoro delle associazioni dei commercianti.

Come nelle scorse edizioni, i partecipanti della 'Serata d'Impresa', hanno votato il negozio dell'anno. Si è aggiudicato il primo posto, con un solo voto di differenza rispetto a Milano51 che è arrivato secondo, il negozio di abbigliamento Cocchetti.

Antonio Lanzo

