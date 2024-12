Voleva dar fuoco alla questura di Arezzo, convalidato l'arresto del 33enne

Il tribunale ha convalidato l'arresto e la custodia cautelare in carcere per il 33enne originario del Gambia, che ieri ha tentato di appiccare il fuoco all'ingresso della questura di Arezzo. L'uomo era comparso oggi davanti al giudice Dami e al pm Niccacci, per rispondere di resistenza, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

L'incendio, provocato con una sostanza infiammabile, è stato prontamente domato dagli agenti, ma ha causato danni agli uffici, in particolare a quelli dedicati ai permessi di soggiorno e al porto d'armi. La questura riaprirà al pubblico giovedì. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi del gesto, che al momento sembrano non essere riconducibili a specifici episodi legati agli uffici interessati.

Notizie correlate