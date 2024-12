Leo Club Siena, doni di natale alla chirurgia pediatrica

Bella sorpresa da parte del Leo Club Siena per i piccoli pazienti della Chirurgia Pediatrica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Tanti regali e allegria per i bambini ricoverati nel reparto diretto dal professor Francesco Molinaro, portati dai referenti dell’associazione con il presidente Fabio Stefanelli e i soci ⁠Maria Luisa Castellani e ⁠Angelica Maccari insieme al presidente dell’associazione “La conchiglia - Amici della Chirurgia Pediatrica”, Antonio Scuderi. «Ringrazio il Leo Club Siena per la piacevole sorpresa – afferma il professor Molinaro – e colgo l’occasione per ringraziare anche tutte le persone che costantemente ci supportano tramite l’associazione “La Conchiglia” e la grande generosità di enti e associazioni che ci sono sempre accanto e che, soprattutto nel periodo delle festività, fanno sentire la loro vicinanza ai bambini».

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa

