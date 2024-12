Moda, La Porta (FdI): "15,5 mln in più per filiera. Impegno mantenuto"

"È stato approvato in commissione Bilancio l'emendamento alla manovra, che incrementa le risorse previste dall'articolo 10 del decreto Made in Italy, a mia firma e a quella del collega responsabile moda di Fratelli d'Italia Fabio Pietrella, che ringrazio per l'impegno condiviso, che prevede 15,5 milioni di euro in più nel triennio che comprende gli anni dal 2025 al 2027. Si tratta di un incremento di risorse destinate alle misure di valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processo di riciclo, peculiarità soprattutto del nostro distretto pratese. Il decreto attuativo sarà pubblicato nei prossimi giorni. Avevamo promesso che mai avremmo fatto mancare la nostra attenzione, ed il nostro costante impegno, per sostenere, in modo concreto, uno degli asset più strategici del nostro paese, in questo momento duramente colpito da un crisi mai vista. Abbiamo mantenuto l'impegno preso. Lasciamo ad altri le parole piagnucolose e volatili. Noi scegliamo i fatti e continueremo a portare avanti il nostro lavoro pancia a terra per rispondere alle istanze del comparto". Lo scrive, in una nota, il deputato pratese di Fratelli d'Italia Chiara La Porta.

