Morte David Rossi, a giudizio l'ex sindaco Piccini per diffamazione

Rinviati a giudizio l'ex sindaco di Siena Pierluigi Piccini e il giornalista del programma tv Le Iene Antonino Monteleone, accusati di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Al centro della vicenda un'intervista 'rubata' in cui si parlava di festini particolari ai quali avrebbero perfino partecipato i magistrati che indagarono sulla morte di David Rossi, l'ex capo comunicazione di Mps che morì dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo 2013 in circostanze ancora non chiarite.

Nell'intervista, l'ex sindaco Piccini aveva detto che le indagini sulla morte di Rossi erano state "abbuiate" per via di una presunta partecipazione a tali feste di magistrati.

Invece, per i tre pm Nicola Marini, Antonino Nastasi e Aldo Natalini, la procura genovese aveva chiesto l'archiviazione con formula piena perché il fatto non sussiste dopo indagini partite dalle comunicazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Rossi.

I magistrati, insieme ai successori a Siena, Salvatore Vitello e Andrea Boni, sono stati ammessi come parte civile al processo, che proseguirà con l'udienza del 25 marzo di fronte al giudice monocratico di Genova.

Notizie correlate