Treni cancellati tra Empoli e Siena, i pendolari: "Lasciati al freddo come animali"

Tre treni cancellati, tutti pieni di studenti e studentesse, lavoratori e lavoratrici. È successo nella prima mattinata di oggi, martedì 17 dicembre, sulla linea tra Empoli e Siena. Il tratto interessato è quello di Granaiolo, dove si è verificato un guasto.

"Abbiamo avuto enormi disagi, siamo arrivati tardi a scuola o al lavoro" si lamentano alcuni pendolari che si sono rivolti a gonews.it.

Ma c'è qualcosa che fa infuriare ancor di più i passeggeri: "La mancanza di un servizio sostitutivo di autobus, visto che già dalle 6 e poco più sapevano del guasto e conseguente blocco della linea. Il 18200 e 18201 sono stati cancellati nel tratto interessato e fatti ripartire rispettivamente da Empoli e da Granaiolo, lasciando a piedi i passeggeri delle fermate precedenti, senza un servizio di autobus sostitutivo come detto al punto 1 che permettesse di raggiungerli".

"Ci sentiamo leggermente presi in giro, come se noi pendolari da e per Castelfiorentino Certaldo e Poggibonsi fossimo gente di serie B. Certe situazioni devono essere gestite in maniera migliore" continuano le segnalazioni.

E c'è anche chi usa parole più dure: "Siamo stati lasciati al freddo, il controllore è sparito. Paghiamo l'abbonamento a un prezzo alto e veniamo trattati come animali!".

Notizie correlate