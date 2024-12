Use Computer Gross ok in volata, Valentino: "Vittoria importante"

“Una vittoria importante”. Non ha dubbi coach Luca Valentino nel commentare il successo della sua Use Computer Gross su Legnaia. Dopo le due sconfitte consecutive e con alcuni giocatori non in perfetta forma fisica, portare a casa la vittoria contro una squadra affamata di punti e capace di giocarsela fino in fondo non era affatto scontato. “Siamo soddisfatti – spiega – è un successo che ci voleva in questo momento. Ci siamo presentati con la faccia giusta e con la convinzione di giocarcela con determinazione e spirito di squadra. Nelle rotazioni abbiamo avuto ancora qualche problema ma tutti i ragazzi hanno giocato con la faccia giusta arrivando così alla vittoria. Per noi è l’ottavo successo punto a punto ed anche questo credo sia un segnale importante che denota come siamo una squadra capace di lottare con tutte e col carattere necessario per vincere le partite più difficili”. “Quartuccio è tornato a disposizione anche se non era chiaramente al massimo – prosegue - mentre Maric si trascinava problemi da una settimana. Entrambi hanno dato tutto e ci siamo aggrappati all’orgoglio ed all’energia, oltre che alla capacità di trascinarci l’uno con l’altro. Abbiamo messo fisicità nella parte difensiva ed anche a rimbalzo abbiamo fatto un’ottima partita. Sul loro recupero dal meno 14 è stata una questione psicologica ma anche di bravura dei nostri avversari che hanno trovato canestri difficili. Su questa cosa che è accaduta altre volte dovremo fare più attenzione. Ora ci prepariamo alla trasferta di Cecina che chiude il nostro anno. Stiamo facendo il campionato che avevamo pensato con la società e, per il momento, siamo soddisfatti”.

Trasferta di Cecina che, giova ricordarlo, si giocherà nell’insolito orario di sabato sera alle 19.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

