Viceversa, la comunità educante si ritrova ai Macelli

Giovedì 19 dicembre dalle ore 17:30 alle 20:00, a MaPS - Macelli Public Space, il centro culturale noto ai più come "I Macelli", si terrà un evento imperdibile nell’ambito del progetto “Viceversa: per un modello di educazione circolare”. Tra giochi e divertimento scopriremo chi è la comunità educante di Certaldo nata dal progetto Viceversa e le prossime iniziative gratuite aperte ai e alle giovani del territorio!

Durante la serata, con la partecipazione dell’Assessora all’Istruzione e Educazione Romina Renzi e della nuova Dirigente dell’Istituto Comprensivo Rosanna Graziuso, saranno raccontati i passi compiuti finora da questo importante progetto e, soprattutto, le nuove attività previste per il 2025. Il pubblico potrà infatti scoprire il nuovo calendario di attività gratuite pomeridiane dedicate ai ragazzi delle scuole elementari e medie che, a partire da gennaio prossimo, animeranno I Macelli due giorni a settimana con incontri, laboratori, spazi per la libera espressione di idee e attività personalizzate che le ragazzi e i ragazzi potranno proporre.

E inoltre durante l’evento di giovedì: laboratori interattivi, esperimenti scientifici, giochi per bambini e ragazzi, mappe della città, con spazio per la raccolta di idee e domande da parte di genitori e ragazzi e ragazze. Durante l’evento sarà aperta la “cittadella dei libri”, mostra mercato del libro a cura di Federighi Editore, e lo spazio merenda di Fuori Binario.

Il progetto “Viceversa”, attivo da oltre un anno e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, coinvolge una rete di associazioni, istituzioni, famiglie, docenti, studenti e cittadinanza. Obiettivo: affiancare le scuole, ascoltare i bisogni educativi del territorio e proporre risposte concrete attraverso laboratori, incontri e attività gratuite, promuovendo il benessere e la crescita delle nuove generazioni.

La comunità educante, già protagonista della festa di settembre al ParcoLiberaTutti, è quindi pronta a fare un passo avanti. Questo evento segna inoltre un ulteriore passo verso la trasformazione dei Macelli in un vero presidio sociale comunitario, dove associazioni e cittadini possono incontrarsi, collaborare per progettare iniziative condivise per il futuro!

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Notizie correlate