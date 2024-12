Danneggiate 11 auto nella notte a San Jacopino, la denuncia del Comitato

Il comitato San Jacopino denuncia che la notte scorsa sono state danneggiate con spaccate ben 11 auto. L'ennesimo risveglio amaro per i residenti, denuncia il Comitato dei cittadini, che ha interessato stavolta piazza San Jacopino, e poi le strade di via Ponte all'asse, via Rossini, via Benedetto Marcello e via Fontana. Delle auto danneggiate, alcune sono state anche saccheggiate, da altre invece non mancherebbe nulla.

Il presidente del Comitato Simone Gianfaldoni segnala poi che "Anche un furto alla palestra Evolution di via Lulli, il ladro ha portato via la cassa che sembra contenesse pochi spiccioli, poi ritrovata in un giardino di un residente a pochi metri di distanza. Si è rifornito anche al bar interno portando via bottiglie di alcolici."

Per Gianfaldoni la serie di spaccate sta andando avanti da molto tempo, ma non solo: "Furti e spaccio la fanno da padrona, è il momento di dire basta e che le istituzioni e forze dell'ordine mettano un punto anche sulla nostra zona, perché non si può andare avanti così". Nel suo intervento segnala che la microcriminalità si sarebbe spostata qui proveniente dalla zona da piazzale Vittorio Veneto e dalle Cascine e chiede che "siano messi in atto servizi ad alto impatto, dal tramonto alla mattina seguente. La sicurezza è un nostro diritto e la pretendiamo".

