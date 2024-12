"Giacomo Matteotti. Ritratto per immagini": foto, documenti e testimonianze in mostra a Firenze

Un uomo coraggioso, segnato dalla personale e irriducibile lotta per la democrazia e la libertà, ma anche premuroso con la famiglia, colto, dalle mille sfaccettature: militante socialista, amministratore, deputato in Parlamento, trucidato dai fascisti un secolo fa, il 10 giugno del 1924.

È il ritratto di Giacomo Matteotti tratteggiato dalle immagini originali e in gran parte inedite che costituiscono la mostra “Giacomo Matteotti. Ritratto per immagini”, allestita al Memoriale delle Deportazioni (viale Giannotti 81-85 Firenze), che sarà inaugurata venerdì 20 dicembre alle 17.30 e rimarrà aperta fino 24 febbraio 2025 (dal venerdì al lunedì ore 10-13 ingresso libero su prenotazione).

La mostra, promossa dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti e dalla Regione Toscana, con l’organizzazione della Fondazione Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza, restituisce con drammatica nitidezza la figura di Matteotti, soprattutto grazie alla gentile concessione del materiale, tra cui le lettere alla moglie Velia, da parte della Fondazione di studi storici “Filippo Turati”.

Offre una prospettiva intima sulla vita e le battaglie di Matteotti attraverso una selezione di fotografie, documenti e testimonianze dell'epoca e la possibilità di immergersi nelle vicende che hanno segnato la sua vita, dal suo impegno politico alla tragica fine che lo ha reso un simbolo di coraggio e impegno civile.

La direzione scientifica è affidata alla Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati”, l’allestimento e il progetto grafico sono dell’architetto Monica Mengoni e del professor Gianni Silei, il coordinamento organizzativo di Rossella Pace. All’inaugurazione partecipano il presidente della Regione Eugenio Giani, il presidente del Consiglio Comunale di Firenze Cosimo Guccione, Enrico Iozzelli per il Museo della Deportazione e Resistenza, Stefano Caretti vicepresidente della Fondazione Filippo Turati e Maurizio Degl’Innocenti, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti. Alle 18.00 è prevista la proiezione dell’audiovisivo “Giacomo Matteotti. L’idea che non muore”.

Inaugurata dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2023 la mostra ha fatto tappa al Polo Museale dell’Università Suor Orsola Benincasa a Napoli e all’Archivio di Stato presso la Reggia di Caserta, ed è destinata ad essere allestita in diverse città italiane e straniere nel corso del 2024 e del 2025. All’allestimento del Memoriale hanno collaborato ANED Nazionale, il Comune di Firenze e quello di Prato.

Fonte: Ufficio stampa

