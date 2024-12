Giovane lupo ferito ai bordi dell'Aurelia nel Grossetano

Un giovane esemplare di lupo è stato trovato ferito ai bordi della statale Aurelia, nei pressi del ponte Mussolini, alle porte di Grosseto. L’animale è stato avvistato da alcuni passanti, che hanno segnalato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero e una veterinaria del servizio veterinario della Regione Toscana, che ha confermato si trattasse di un giovane lupo.

Con il supporto dei vigili del fuoco e del personale comunale per il recupero dei randagi, il lupo è stato sedato per consentire un intervento sicuro. Successivamente, l’animale è stato trasferito in una clinica veterinaria specializzata per valutare l’entità delle ferite e le sue condizioni di salute.

