Il Consiglio Provinciale si riunisce per l’approvazione del bilancio preventivo

Il Consiglio Provinciale è convocato domani, giovedi 19 dicembre, (ore 8.30 prima convocazione e ore 9.30 in seconda convocazione), nella sala consiliare Ciampi di Palazzo Granducale, per l’approvazione del bilancio preventivo 2025/2027 e degli allegati correlati.

In apertura di seduta la vice presidente Eleonora Agostinelli, farà una comunicazione sulla vertenza dei dipendenti poligrafici del giornale Il Tirreno.

All’ordine del giorno anche la trattazione della delibera relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio per 662.000 euro, conseguente agli interventi in somma urgenza sulla viabilità provinciale, eseguiti dopo gli eventi alluvionali che si sono verificati nel mese di ottobre 2024.

Successivamente, si riunirà l’Assemblea dei Sindaci (ore 9.45 prima convocazione e ore 10.45 in seconda convocazione), per votare il parere sul bilancio di previsione 2024/2026 della Provincia.

Il Consiglio Provinciale è convocato nuovamente (ore 11.00 prima convocazione e ore 12.00 in seconda convocazione) per l’adozione definitiva del bilancio 2025/2027.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

Notizie correlate