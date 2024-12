Inseguimento in autostrada tra Lucca e Parma, ricevuti in Comune i poliziotti che hanno compiuto l'arresto

Il sindaco di Lucca Mario Pardini ha ricevuto oggi a Palazzo Orsetti Davide Copelletti (38 anni) e Ilario Pratali (54 anni), i due agenti della Polizia di Stato che – a seguito di un lungo e pericoloso inseguimento stradale tra Lucca e Parma – hanno arrestato l’11 dicembre in concorso con i colleghi della Polizia Stradale di Pontremoli e Berceto i tre presunti responsabili di una rapina ai danni di un'anziana di 77 anni nel parcheggio di un supermercato di San Concordio.

Al ricevimento hanno partecipato il Questore di Lucca Edgardo Giobbi, l’assessore comunale Giovanni Minniti, il comandante della Polizia Municipale Bruno Bertilacchi ed il dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico Roberto Femia.

"Ho voluto questo momento d’incontro per ringraziare personalmente i due agenti per il grande servizio reso alla nostra comunità con passione e spirito di abnegazione – ha dichiarato il primo cittadino - Colgo l’occasione per estendere la mia gratitudine a tutto il personale delle forze dell’ordine, che ogni giorno attraverso il proprio lavoro sul campo vigila sulla sicurezza dei nostri cittadini, perché troppo spesso si tende a dare per scontato un servizio così fondamentale e per lo più lontano dai riflettori".

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

