La Prefettura cerca 250 posti per chi richiede protezione internazionale

La Prefettura di Prato ha indetto una gara pubblica per l’ampliamento della rete provinciale di accoglienza per richiedenti la protezione internazionale, orientata in particolare al reperimento complessivo di 250 posti, 150 dei quali nelle cosiddette singole unità abitative (a fronte di convenzioni di prossima scadenza per 68 posti) e 100 in centri collettivi con capienza fino a 50 posti.

La tipologia dei servizi da riconoscere nei confronti degli ospiti di tali strutture (i cosiddetti Centri di accoglienza straordinaria, CAS) è individuata dal Decreto del Ministero dell’Interno del 4 marzo 2024. Il bando di gara è reperibile nel sito della Prefettura di Prato, Sezione “Bandi di Gara e Contratti”.

Le domande di partecipazione alla gara potranno essere presentate dal 10 gennaio al 15 febbraio prossimi.

