Mps, dimissioni di cinque consiglieri indicati nella lista del Mef

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “Banca”) comunica che, nella giornata di ieri, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica i seguenti Consiglieri indipendenti che erano stati indicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) nella lista presentata il 27 marzo 2023: Paolo Fabris De Fabris, componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e dell’Organismo di Vigilanza 231; Lucia Foti Belligambi, componente del Comitato Remunerazione e del Comitato per Operazioni con Parti Correlate; Laura Martiniello, componente del Comitato Nomine e del Comitato Rischi e Sostenibilità; Annapaola Negri-Clementi, Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e componente del Comitato Remunerazione; Donatella Visconti, componente del Comitato Nomine e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, preso atto delle dimissioni, ringraziano i suddetti Consiglieri per il proficuo contributo prestato in questi anni.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio al processo di integrazione dell’organo di governo, secondo le previste disposizioni normative.

Fonte: Monte dei Paschi di Siena - Ufficio stampa

