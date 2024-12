Nebbia su Peretola, anche la Fiorentina deve decollare da Pisa per la Conference

Cancellazioni e dirottamenti di voli causa nebbia all'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. Lo fa sapere Toscana Aeroporti, nella giornata di oggi quattro cancellazioni di voli in partenza e tre dirottamenti di voli in arrivo proprio per problemi atmosferici, soprattutto nella fascia oraria dalle 13.30 alle 14.30 circa. Nebbia che due giorni fa aveva causato la cancellazione di sedici voli e il dirottamento di cinque.

A farne le spese è anche la Fiorentina, in partenza per il Portogallo dove è attesa domani alle 21 per la sfida con il Guimaraes e che è dovuta decollare dal Galileo Galilei di Pisa. Il cambio ha causato circa due ore di ritardo e sta mettendo a rischio la conferenza stampa di mister Raffaele Palladino prevista alle 19,45 italiane all'Estadio Dom Afonso Henriquesane. In Portogallo mancherà inoltre Sottil che ha la tonsillite.

