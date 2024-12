Accorpamento Gonnelli, Mantellassi: "Fatto battaglia e proposto soluzioni. Noi contrari, non abbiamo votato"

Il sindaco di Empoli e vicesindaco della città Metropolitana Alessio Mantellassi torna sulla questione dell'accorpamento dell'Istituto Gonnelli di Gambassi-Montaione. Dopo le varie prese di posizione contro l'accorpamento, aveva suscitato varie polemiche la scelta del sindaco di lasciare l'aula durante il voto della misura e di non votare contro. Dopo la piccola crisi della sedia vuota, era però seguito un cauto silenzio da parte di Mantellassi rotto nel corso di una conferenza stampa di bilancio dei suoi primi mesi da sindaco di Empoli.

"C'è stata una presa di posizione chiara - spiega Mantellassi - sia nella Conferenza Zonale che presiedo, sia in aula con l'uscita mia e di Emma Donnini che non abbiamo votato la proposta. Ci siamo espressi dicendo che eravamo fortemente preoccupati e abbiamo battagliato con i sindaci di Gambassi e Montaione. Come Conferenza Zonale abbiamo anche proposto soluzioni concrete che permettessero di salvare entrambi gli istituti, perché noi abbiamo fatto sempre una battaglia per salvare il Gonnelli, non certo per penalizzare il Galileo. Ci hanno detto non erano progetti fattibili e tutto è saltato. Siamo rimasti su posizioni contrari e non abbiamo votato quella misura, perché non potevamo farlo"

Mantellassi ribadisce, quindi, la sua posizione contraria all'accorpamento, anche se la sensazione è quella di tirare calci al vento: niente si dice su quanto si sia forzato la mano o meno nel partito, né si lancia accuse a chi ha preso concretamente quella decisione.

